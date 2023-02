Receitas da Altice Portugal sobem 13,7% em 2022 para 2,6 mil milhões de euros

As receitas da Altice Portugal subiram 13,7% no ano passado, face a 2021, para 2,629 mil milhões de euros, divulgou a dona da Meo, esta terça-feira.

"No total do ano de 2022, as receitas e o EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] atingiram os 2.629 milhões de euros e 906 milhões de euros, o que representa crescimentos homólogos de +13,7% e +6,2%, respetivamente", refere a empresa liderada por Ana Figueiredo, em comunicado.

No ano passado, o investimento da Altice Portugal "foi de 483 milhões de euros, mantendo os níveis de aposta na transformação global das infraestruturas, de inovação e investimento no país". Em 2021, o investimento tinha sido 487 milhões de euros.

"A contínua aquisição de clientes e a manutenção dos níveis reduzidos dos desligamentos permitiu aumentar a base dos serviços fixos em 5,3%, nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido 4,3%", refere a dona da Meo.

No quarto trimestre do ano passado, o total de serviços fixos cresceu 2,9% para 5,8 milhões e a base total de clientes do serviço de televisão por subscrição progrediu 1% para 1,8 milhões.

De acordo com a Altice Portugal, todos os segmentos e linhas de negócio "cresceram receitas no quarto trimestre de 2022, um crescimento de 11,3%, face a igual período do ano anterior e que se fixaram em 695 milhões de euros".

A dona da Meo justifica este desempenho com a "contínua expansão da base de clientes em todos os segmentos, níveis de 'churn' reduzidos, diversificação do 'bouquet' de serviços cada vez mais digitais, inovação e qualidade de serviço superior".

Entre outubro e dezembro, o EBITDA cresceu 2,1% para 218 milhões de euros, "sustentado no crescimento da base de clientes e receita dos serviços 'core' e na contínua disciplina dos custos operacionais", adianta, salientando que "a margem percentual é diluída pelo crescimento significativo de novos negócios para além do 'telco' tradicional".

No último trimestre do ano passado, o investimento foi de 143 milhões de euros, "reforçando a aposta contínua na rede móvel, em infraestruturas 'core' de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal, para um total de 6,2 milhões de casas no final de 2022".

A aposta no reforço da rede móvel e, em particular, na implementação do 5G, refere a Altice Portugal, "conduziu ao aumento da taxa de cobertura da população portuguesa de 68,9% no final do segundo trimestre, para 85% no final do terceiro trimestre e para 90,4% no final do quarto trimestre".

A taxa de cobertura da população no 4G "manteve-se em 99,8%".

No segmento consumo, as receitas ascenderam a 339 milhões de euros no último trimestre, um aumento homólogo de 4,6%.

"A base de clientes únicos continuou a expandir-se e aumentou 1,7% em relação ao último trimestre de 2021, após conquistar 27 mil adições líquidas, para se fixar num total de 1,7 milhões", adianta.

Também as receitas do segmento de serviços empresariais cresceram, neste caso uma subida de 18,4%, "impulsionada sobretudo pelo crescimento da Altice Labs", para 356 milhões de euros.

Citando os relatórios da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), a Altice Portugal sublinha que a "Meo reforçou a liderança em todos os serviços, mantendo essa posição relativa pelo terceiro trimestre consecutivo", e que a operadora foi "o operador com menor número de reclamações por mil clientes, pelo quarto ano consecutivo".