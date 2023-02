INE revê em alta crescimento da economia portuguesa no quarto trimestre, mas expansão em 2022 mantém-se nos 6,7%

O crescimento da economia portuguesa nos últimos três meses do ano passado foi ligeiramente superior ao inicialmente avançado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados publicados esta terça-feira indicam que, em termos reais, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 3,2% em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo período do ano anterior, e 0,3% em cadeia, isto é, na comparação com o trimestre anterior.

Estes números comparam com 3,1% e com 0,2%, respetivamente, os valores avançados pelo INE no final de janeiro, na estimativa rápida sobre as contas nacionais.

Apesar desta ligeira revisão em alta do crescimento no quarto trimestre, a expansão do PIB no conjunto de 2022 manteve-se inalterada, nos 6,7% em termos reais. É o valor “mais elevado desde 1987”, salienta o INE, lembrando que sucede após o aumento de 5,5% em 2021, “que se seguiu à diminuição histórica de 8,3% em 2020, na sequência dos efeitos adversos da pandemia na atividade económica”.

O que explica este forte crescimento da economia portuguesa em 2022? O INE salienta que “a procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a variação do PIB, embora inferior ao observado no ano anterior”. Isto por causa de "uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do Investimento".

Já o contributo da procura externa líquida “passou a positivo em 2022, tendo-se registado uma aceleração das exportações de bens e de serviços mais intensa que a das importações de bens e serviços”. Uma evolução impulsionada pelo forte recuperação do turismo.

Segundo a autoridade estatística nacional, a procura interna cresceu 4,5% em termos reais em 2022, o que compara com um incremento de 5,6% em 2021. Quanto ao contributo da procura interna para a variação anual do PIB, passou de 5,8 pontos percentuais (p.p.) em 2021, para 4,7 p.p. em 2022.

Consumo acelera, investimento abranda

Desagregando a evolução da procura interna, o INE aponta que o consumo privado (que traduz as despesas de consumo final das Famílias Residentes e das Instituições Sem Fim Lucrativo ao Serviço das Famílias) registou um crescimento de 5,7%, em termos reais, em 2022. Isto significa uma aceleração face ao aumento de 4,7% em 2021.

Neste âmbito, “a despesa em bens não duradouros e serviços passou de um crescimento de 4,9% em 2021 para 5,2%, e a componente de bens duradouros também acelerou, de 3,6% para 11,6% em 2022, destacando-se a recuperação da componente automóvel, após taxas negativas nos três anos anteriores”, aponta o INE.

Quanto ao consumo público (despesas de consumo final das Administrações Públicas) desacelerou em termos reais, registando uma taxa de variação de 2,4% em 2022 (4,6% em 2021).

Por fim, o investimento aumentou 2,7% em termos reais em 2022, “abrandando significativamente” face a 2021, salienta o INE. De facto, em 2021, tinha registado um crescimento de 10,1%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, a componente-chave para analisar o investimento) registou um aumento menos expressivo em 2022, nos 2,7%, o que compara com um incremento de 8,7% em 2021. Já a Variação de Existências apresentou um contributo nulo para a variação anual do PIB, qunado em 2021 tinha tido um contributo positivo de 0,2 p.p.

“Por componentes da FBCF, verificaram-se abrandamentos na FBCF em Outras Máquinas e Equipamentos, com um aumento de 4,3% em 2022 (13,1% no ano anterior), na FBCF em Construção, com um crescimento em 2022 de 0,8% (5,5% em 2021) e na FBCF em Produtos de Propriedade Intelectual, com 3,3% (12,9% no ano anterior)”, explicita o INE.

Em sentido inverso, a FBCF em Equipamento de Transporte acelerou, passando de um crescimento de 7,5% em 2021 para 9,8% em 2022.

Notícia em atualização