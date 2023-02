Consumo e exportações com novos recordes: como o PIB atingiu um máximo histórico em 2022

O crescimento da economia portuguesa de 6,7% em 2022 - o ritmo mais elevado desde 1987, e que sucede a um aumento de 5,5% em 2021, após o trambolhão histórico de 8,3% em 2020 - levou o Produto Interno Bruto (PIB) a atingir 210,5 mil milhões de euros, em termos reais, no ano passado. É um novo recorde na série do Instituto Nacional de Estatística (INE), que começa em 1995, e que novos máximos no consumo e nas exportações em 2022, em termos reais, ajudam a explicar, conclui a análise do Expresso aos dados que a autoridade estatística nacional publicou esta terça-feira.