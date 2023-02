Alterações ao Alojamento Local não agradam a ninguém

A contestação e as fortes críticas às medidas propostas pelo Governo sobre o Alojamento Local (AL), incluídas no programa Mais Habitação — aprovado na semana passada em Conselho de Ministros —, incluem os empresários do sector, proprietários, mas também os responsáveis autárquicos, sobretudo das cidades de Lisboa e Porto, que tinham em preparação medidas destinadas a regular este mercado.

Este facto levou também a uma primeira reação, poucos dias depois, por parte do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, que admitiu, de acordo com a Lusa, que a proposta do Governo pode ser “aperfeiçoa­da, no período de discussão pública” e também no “debate parlamentar, na Assembleia da República”, procurando, desta forma, que esta ‘bomba’, como é referida pelo sector, se esvazie sem rebentar.

