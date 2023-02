Parecer da IGF sobre indemnização de Alexandra Reis aponta irregularidades

A investigação da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização de 500 mil euros atribuída pela TAP a Alexandra Reis já foi concluída e a administração da empresa já foi notificada do projeto de parecer da IGF, apurou a SIC.

Segundo noticia o canal televisivo, também a ex-gestora e ex-secretária de Estado do Tesouro recebeu um notificação no sentido de apresentar o contraditório, dado que o projeto de parecer aponta para irregularidades no processo que levou à sua saída e ao pagamento da avultada indemnização.

Tanto Alexandra Reis como a TAP já terão entregue a pronúncia, o que indica que o parecer da IGF estará pronto e deverá conhecido em breve.