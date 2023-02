Covid-19: Pequim procura "reiniciar completamente" comércio com a Alemanha e a Europa

O principal responsável pela política externa da China, Wang Yi, afirmou numa reunião com o chanceler alemão, Olaf Scholz, que Pequim procura "reiniciar completamente" o comércio com a Alemanha e a Europa uma vez "superada" a "pandemia" no país asiático.

Wang, chefe do gabinete da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Partido Comunista da China (PCC), encontrou-se na sexta-feira com Scholz à margem da Conferência de Segurança de Munique, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado hoje divulgado.

O chefe da diplomacia chinesa disse ao líder alemão que o seu país "superou com sucesso o impacto da pandemia" e está "pronto para retomar de forma abrangente os intercâmbios com a Alemanha e a Europa em vários domínios".

"Os dois lados devem preparar-se ativamente para uma nova ronda de consultas governamentais e elaborar um plano para o desenvolvimento das relações bilaterais. A China e a Alemanha deveriam apoiar conjuntamente o multilateralismo e o comércio livre, opor-se à dissociação e manter efetivamente a estabilidade da cadeia global de produção e fornecimento", acrescentou.

Sobre a guerra na Ucrânia, Wang Yi disse que "a China sempre esteve do lado da paz" e está "empenhada em promovê-la".

"A China defende um cessar-fogo e uma cessação da guerra. Espera-se também que o lado alemão desempenhe um papel construtivo no arrefecimento da situação", afirmou.

De acordo com o comunicado das autoridades chinesas, Scholz observou que "as fortes relações germano-chinesas são propícias à estabilidade e prosperidade globais".

Wang, o chefe da política externa do PCC e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, dirigir-se-á hoje à conferência para, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, "tornar claro o compromisso da China para com o desenvolvimento pacífico" e "partilhar a posição da China sobre questões de interesse internacional".

Desde o deflagrar do conflito na Ucrânia, a China tem mantido uma posição ambígua na qual tem apelado ao respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo a Ucrânia, e atenção às "preocupações legítimas de todos os países", em referência à Rússia.