Acabou a greve (na Silopor), mas o stresse continua e ainda pode fazer estragos

Na terça-feira chega a Lisboa mais um navio carregado de cereais vindo da Ucrânia, depois de ter enfrentado uma espera de quase 21 dias no estreito do Bósforo, na Turquia. Este navio irá juntar-se a outros seis estacionados no Tejo ou perto da costa.

A espera poderia ser ainda maior para descarregar na capital portuguesa se estivesse em curso a greve às horas extraordinárias por parte dos trabalhadores da Silopor — por onde passam 60% dos cereais importados. Acontece que, na passada quarta-feira, os trabalhadores daquela empresa pública portuária suspenderam não apenas aquela greve, que já durava há cerca de duas semanas — e que deveria prolongar-se até final de fevereiro —, mas também a greve geral que estava agendada para segunda-feira.