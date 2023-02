Portugal paga mais de 3% em emissão de obrigações a 10 anos

Portugal regressou esta quarta-feira ao mercado da dívida obrigacionista para colocar 1000 milhões em dívida pública a vencer em 2032. E fê-lo com um custo de 3,172%, muito acima do juro suportado numa operação similar de abril do ano passado.

A operação realiza-se quase uma semana depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter subido as taxas diretoras em meio ponto percentual e anunciado antecipadamente que, em março, repetirá a dose, prosseguindo no aperto monetário iniciado no verão do ano passado.

Para os mercados a postura do BCE é hoje considerada mais dura do que a seguida pela Reserva Federal norte-americana, pelo Banco do Canadá e pelo Banco da Reserva da Austrália, que subiram, em reuniões recentes, as taxas apenas em 25 pontos-base, metade do aumento decidido pela equipa de Christine Lagarde.

O Tesouro português pagou um juro de 3,172% em linha com a yield de mercado, que abriu esta quarta-feira em 3,2% e, naturalmente, muito acima da taxa de 1,694% paga aquando da operação sindicada, em abril do ano passado, que lançou a nova linha de referência a 10 anos, a vencer em julho de 2032. A procura no leilão desta quarta-feira foi 2,34 vezes superior à emissão.

Na Áustria, num leilão de dívida a 10 anos realizado na terça-feira, o Tesouro austríaco pagou menos: um juro de 2,86% na emissão de 863 milhões de euros. Nos Países Baixos, no mesmo dia, realizou-se uma operação sindicada de lançamento da nova linha a 10 anos, a vencer em 2033, tendo o juro pago ficado em 2,656%, numa emissão de quase 6 mil milhões de euros. Na Alemanha, o Tesouro colocou 8 mil milhões de euros no prazo a 7 anos tendo pago 2,32%.

O leilão realizado esta quarta-feira pelo IGCP é o primeiro do ano no mercado obrigacionista e é, também, a primeira operação de mercado desta linha de obrigações. Lançada em abril do ano passado, continua a servir de referência para o prazo a 10 anos, pois a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) ainda não realizou uma operação sindicada para colocação de dívida a vencer em 2033, que sirva de novo benchmark naquela maturidade.

Com um plano de colocação de dívida obrigacionista na ordem dos 19,8 mil milhões de euros, o IGCP já colocou, em apenas dois meses, 4 mil milhões de euros, 20% do objetivo para este ano. Logo a 5 de janeiro, o Tesouro colocou 3 mil milhões de euros numa operação sindicada, lançando uma nova linha de dívida a 15 anos, a vencer em 2038.