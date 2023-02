Advogados: Grandes negócios movimentaram menos 40% em 2022 (num total de quase 13 mil milhões de euros)

Em 2022, o mercado nacional registou 540 operações comerciais que movimentaram 12.886 milhões de euros. São números que impressionam pela grandeza, porém, note-se que em valor registou-se uma queda homóloga de quase 40%, enquanto em número de transações estamos perante uma queda de 8%, face ao ano anterior.

É caso para dizer que a pandemia deu gás aos grandes negócios, já que o ano passado ficou muito aquém dos 21.357 milhões de euros registados em 2021 e dos 18.882 milhões de euros, em 2020.

Os dados foram divulgados pelo Transactional Track Record (TTR) que mostra, igualmente, que a PLMJ foi a firma, em Portugal, que assessorou o maior montante global de operações, num total de 2.387,59 milhões de euros, respeitantes a 26 operações. De muito perto, seguiu-se a Morais Leitão com 2.198,96 milhões de euros e que participou em mais negócios, contabilizando 32.

Ainda o que respeita ao número de transações a Garrigues liderou a tabela, ao ter estado em 39 negócios.

Há que ter em conta que os dados do TTR pecam por defeito pois dizem respeito apenas às operações que são publicitadas, o que implica atualizações posteriores aos números divulgados.

Dos 540 negócios elencados, 461 foram concluídos e foi publicitado o valor de apenas 264.

O TTR classifica as transações comerciais como M&A (fusões e aquisições), private equity (capital privado), venture capital (capital de risco) e asset aquisitions (aquisições de ativos), sendo que estas últimas dizem respeito às operações em que uma sociedade não é vendida, mas sim quando uma unidade de negócio de uma determinada empresa é comprada por outro investidor, por exemplo.

Quase metade do total de negócios agregados pelo TTR, em Portugal, foram M&A, em que as 237 operações (sobretudo de imobiliário e no sector das tecnologias de informação) somaram mais de 7.170 milhões euros. Já o número de compras inbound (empresas estrangeiras que ficam com companhias portuguesas) atingiu as 256 e Espanha permanece como o país de origem do maior número de investidores, num total de 62 aquisições. Já as operações outbound (empresas portuguesas a adquirir sociedades estrangeiras) somaram 72 com o país vizinho como o alvo preferencial em 23 destas transações comerciais.

O TTR elege como negócio do ano a aquisição pela norte-americana Davidson Kempner do portefólio de hotéis de luxo, conhecido como ‘Projeto Crow’, da sociedade gestora de capital de risco ECS. O valor do negócio terá rondado os 850 milhões de euros e envolveu uma carteira de ativos de imobiliário e turismo que estava nas mãos de bancos como a Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP e foi considerado o maior negócio imobiliário de 2022.