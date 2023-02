Economia espanhola em 2022: 5,5% de crescimento com a inflação mais baixa da UE e 20,5 milhões de pessoas empregadas

O eco da satisfação de quase dois milhões de trabalhadores afetados pelo aumento do salário mínimo interprofissional (SMI) em 8%, - para 1.080 euros por mês em catorze pagamentos -, encerra um mês de Janeiro cheio de boas notícias para a economia espanhola. A medida, acordada na terça-feira à tarde, 31 de Janeiro, com o apoio dos sindicatos e sem o apoio dos empregadores, compensa a perda do poder de compra dos salários mais baixos devido à inflação, e está de acordo com o aumento das pensões, que este ano atingiu 8,5%.

