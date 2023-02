Famílias mais pobres enfrentam inflação mais alta

De que forma é que a escalada dos preços na União Europeia (UE) desde meados de 2021 está a afetar diferentes grupos da população de forma diferenciada? É esta pergunta que dá o mote ao estudo “Inflation inequality in the European Union and its drivers”, publicado pelo bruegel, um think tank sediado em Bruxelas e especializado em temas de economia europeia. E a conclusão a que os autores chegam não deixa margem para dúvidas: na grande maioria dos países da UE, as famílias com menores rendimentos enfrentam uma taxa de inflação mais alta do que os agregados com maiores rendimentos. Portugal é um desses países e no caso nacional o diferencial tem mesmo vindo a aumentar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler