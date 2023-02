Aviação: bónus "milionário" da TAP não chega à SATA

Dois pesos e duas medidas. Se há muito em comum entre a TAP e o grupo açoriano SATA, atualmente, já que ambas as companhias são públicas e estão sobre um doloroso plano de reestruturação e resgate — vigiado a partir de Bruxelas —, também há muito que as separa. Christine Ourmières-Widener, a presidente executiva da TAP (CEO), tem sido alvo de notícias nos últimos dias devido a um prémio de gestão de 2 milhões de euros que receberá no final do plano de reestruturação se cumprir as metas acordadas.

