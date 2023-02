Inflação abranda em janeiro na zona euro, com Portugal a registar a oitava taxa mais elevada

A taxa de inflação homóloga na zona euro voltou a abrandar em janeiro, para 8,5%, de acordo com a primeira estimativa do Eurostat, divulgada esta quarta-feira. Portugal registou a oitava inflação mais elevada entre os 18 países para os quais já há dados.

“Espera-se que a inflação anual da zona euro seja 8,5% em janeiro de 2023, contra 9,2% em dezembro [de 2022]”, lê-se na nota do gabinete estatístico europeu. Em janeiro de 2022 o aumento foi de 5,1%.

Segundo o Eurostat, o aumento dos preços da energia abrandou, mas ainda assim teve a variação mais elevada entre as diversas componentes (17,2%). Segue-se a componente de “alimentos, álcool e tabaco” (14,1%, o que representa uma aceleração), “bens industriais não energéticos” (6,9%) e “serviços” (4,2%).

Entre os países da zona euro para os quais há dados disponíveis, Espanha e Luxemburgo registaram a taxa de inflação mais baixa (5,8%), seguidos por Malta (6,7%) e Chipre (6,8%).

No sentido inverso, a Letónia registou a taxa de inflação mais elevada (21,6%), seguida pela Estónia (18,8%) e Lituânia (18,4%).

Em Portugal a inflação foi de 8,6%, o que fica acima da média europeia e representa a oitava inflação mais alta. Este valor é medido através do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor - indicador utilizado pela UE para a comparação entre países. Segundo o INE, a taxa de inflação em Portugal, medida pelo Índice de Preços no Consumidor, foi de 8,3%.

Face ao mês anterior, o gabinete estatístico estima que 10 países europeus tenham visto uma diminuição da inflação.

Não há ainda dados da Alemanha e Eslovénia.