BBVA alcança lucro recorde de 6,6 mil milhões de euros

O banco espanhol BBVA fechou 2022 com um resultado líquido, excluindo fatores não recorrentes, de 6621 milhões de euros, mais 30,6% do que no ano anterior. É o maior lucro de sempre do banco, revelou o BBVA em comunicado ao mercado esta quarta-feira.

Em termos absolutos, incluindo efeitos extraordinários, o resultado líquido do BBVA no ano passado cifrou-se em 6420 milhões de euros, crescendo 38% face ao resultado total do ano anterior.

No seu comunicado o banco espanhol realça que “as receitas recorrentes do negócio bancário (margem de juros e comissões) continuam a mostrar uma excelente evolução, que reflete o bom comportamento da atividade e uma melhoria da base de clientes, e um contexto de juros mais favorável”.

O montante de empréstimos aos clientes em 2022 subiu 12,3%, enquanto os recursos captados junto dos clientes avançaram 9,5%.

No ano passado 22,8% dos resultados vieram da operação em Espanha, 57% do México, 6,9% da Turquia, 10% da América do Sul e os restantes 3,3% de outras geografias.

O rácio de solvabilidade CET1 ascendia a 12,61%, mantendo uma folga considerável face ao requisito regulatório de 8,6% e face à meta definida pela administração do BBVA, de 11,5% a 12%.