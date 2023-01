FMI prevê que zona euro escape à estagnação este ano, mas BCE tem de manter aperto

O crescimento da zona euro vai abrandar significativamente em 2023, mas escapa a uma estagnação e a sua principal economia, a Alemanha, evita, por um triz, uma recessão. O crescimento dos 20 países do euro (depois da entrada da Croácia em janeiro) desliza de 3,5% no ano passado para 0,7% este ano e a economia germânica, governada pelo chanceler Olaf Scholz, deverá crescer 0,1%, em vez de uma contração de 0,6% prevista pela Comissão Europeia em novembro do ano passado.

