Rendimento das famílias avançou na zona euro e na União Europeia no terceiro trimestre de 2022

O rendimento real das famílias na zona euro aumentou 0,4% no terceiro trimestre de 2022 e o das da União Europeia (UE) subiu 0,1%, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 27 de janeiro, pelo Eurostat.

A subida registada na zona euro entre julho e setembro compara-se com a de 0,1% no período homólogo e o recuo de 0,7% no trimestre anterior.

Na UE, o rendimento real das famílias avançou 0,4%, depois de ter permanecido estável no terceiro trimestre de 2021 e recuado 1,1% no anterior.

O consumo real das famílias da zona euro, por seu lado, avançou 0,5%, mantendo o ritmo do trimestre anterior e abrandando face ao homólogo (3,9%).

Na UE, segundo o serviço estatístico europeu, o consumo real das famílias avançou 0,7% entre julho e setembro, acelerando face aos 0,4% do trimestre precedente, mas apresentando um forte recuo quando comparado com o período homólogo (4,1%).

O rendimento real per capita das famílias é definido como o rendimento nominal bruto disponível das famílias ajustado dividido pela população total (conceito de contas nacionais) e pelo deflator (índice de preços) da despesa de consumo final das famílias.

O consumo real das famílias per capita é definido como o consumo final real das famílias em termos nominais dividido pela população total e pelo deflator da despesa de consumo final das famílias.