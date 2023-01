ADSE sobe em 5% os preços pagos aos prestadores privados no regime convencionado

A ADSE vai atualizar a generalidade dos preços das tabelas do regime convencionado em 5% para compensar a subida da inflação em 2022, embora o valor fique abaixo dos 7,8% de alta do custo de vida previsto pelo Instituto Nacional de Estatística. Em informação prestada ao Expresso, a presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Maria Manuel Faria, indica, igualmente, que a despesa associada a esta revisão situa-se na ordem dos 30 milhões de euros.

