Dois meses depois, António Costa não respondeu ao PSD sobre Banif e BIC e ainda estuda como processar Carlos Costa

Mais de dois meses após o livro “O Governador” ter sido publicado, com fortes farpas de Carlos Costa ao primeiro-ministro, a promessa que foi avançada por António Costa, no sentido de processar o antigo governador do Banco de Portugal, ainda não foi cumprida. Aliás, neste momento, ainda estão a ser estudados os contornos que vai assumir a ação judicial prometida pelo primeiro-ministro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler