"Grande número" dentro do BCE queria subir juros em 75 pontos-base em dezembro

A aprovação de uma subida mais moderada dos juros na reunião de dezembro passado do Banco Central Europeu (BCE) não foi pacífica, revelam as atas publicadas esta quinta-feira. O conselho do banco central acabaria por aprovar a proposta do economista-chefe Philip Lane para um aumento de 50 pontos-base (meio ponto percentual), em vez de manter o ritmo anterior, com duas subidas históricas de 75 pontos-base em setembro e outubro, mas a decisão esteve longe de consensual.

