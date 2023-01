Governo acelera a venda da TAP: companhia pode valer €900 milhões

A TAP avança a passos largos para a privatização, apresentando como trunfo “uma das maiores receitas da sua história” em 2022 e um resultado positivo. As contas serão divulgadas em março, mas o primeiro-ministro, António Costa, e a presidente da transportadora, Christine Ourmières-Widener (na foto), já asseguraram que serão uma boa surpresa. Em setembro a TAP teve um lucro operacional de €145 milhões.

A operação de privatização está no terreno. Foi escolhida recentemente a empresa norte-americana Evercore, uma butique financeira, que irá assessorar o Estado português. “Consultámos vários bancos de investimento, incluindo os maiores do mundo. Reunimos com todos e pedimos propostas. Foi uma decisão aprovada pela administração após um longo processo. A ideia foi ter também uma consultora independente”, explicou esta semana, na Assembleia da República, a presidente da companhia, ouvida no âmbito da indemnização de €500 mil à antiga administradora Alexandra Reis.