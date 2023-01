Amazon despede trabalhadores nos EUA, Canadá e Costa Rica

A Amazon demitiu mais trabalhadores na quarta-feira nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica. As demissões fazem parte do plano da empresa de cortar um total de 18 mil empregos, noticia a “Reuters”.

As demissões são as mais recentes no setor de tecnologia dos EUA, onde, também na quarta-feira foram anunciados mais despedimentos por parte da Microsoft. Mas a própria Amazon já tinha anunciado cortes, assim como a Meta e a Netflix.

Nos Estados Unidos a Amazon está a despedir 2300 funcionários em Seattle e Bellevue. A lei do trabalho norte-americana exige que as empresas que planeiam um despedimento coletivo informem os funcionários 60 dias antes.

No início do mês, o presidente executivo da Amazon, Andy Jassy, já tinha referido que os cortes programados iriam afetar aproximadamente 6% ​​dos cerca de 300.000 funcionários da empresa, em especial nas áreas de comércio eletrónico e recursos humanos.