CEO da TAP não falou diretamente com Medina sobre Alexandra Reis. Ministro aconselhou presidente a "dizer a verdade"

A presidente da comissão executiva da TAP disse esta quarta-feira, 18 de janeiro, que não discutiu o tema da indemnização a Alexandra Reis com o ministro das Finanças e que Fernando Medina aconselhou-a simplesmente a dizer a verdade.

Interrogada pelo deputado do PSD Hugo Carneiro sobre se falou com o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre a saída de Alexandra Reis, a presidente executiva da TAP, Christine Oumières-Widener, disse que “diretamente não” e que “a única coisa que o ministro das Finanças me aconselhou a fazer foi dizer a verdade (…) mas não tive qualquer discussão com ele sobre o assunto” da indemnização à antiga secretária de Estado do Tesouro.

Já sobre se manteve contactos com o atual secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, Oumières-Widener disse que houve “um contacto sobre um assunto de cariz financeiro", e “na maior parte do tempo com o diretor financeiro” da TAP.

Mesmo assim, desde que assumiu o cargo, “tenho-me reunido várias vezes com João Nuno Mendes e ele tem-me dado muito apoio", disse, "mas sem o envolvimento do ministro das Finanças”.