Vodafone aumenta preços em até 7,8% a partir de março

A Vodafone vai aumentar os preços das telecomunicações e de serviços associados em até 7,8%, em linha com a taxa média de inflação do ano passado calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), disse a empresa em nota publicada na sua página da Internet.



Os aumentos, que abrangem as “mensalidades dos produtos e serviços da Vodafone, bem como a generalidade das tarifas de serviço”, entram em vigor a 1 de março.

“A Vodafone Portugal irá atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023, com um aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato”, avança.

A empresa de telecomunicações justifica este aumento com os “aumentos expressivos nos custos operacionais e de manutenção e gestão da rede de suporte à prestação dos nossos serviços”.

“O setor das telecomunicações tem sido fortemente afetado pelo atual contexto macroeconómico e geopolítico, do qual resultaram aumentos significativos nos preços da energia e das matérias-primas”, que, por sua vez, alimentaram a "subida da taxa de inflação”, descreve a Vodafone Portugal.