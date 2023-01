Tribunal de Contas avança com auditoria à TAP

O presidente do Tribunal de Contas (TdC), José Tavares, anunciou esta terça-feira, 17 de janeiro, que a instituição vai avançar com uma auditoria à TAP, após as notícias vindas a público sobre a companhia aérea.

"Temos também prevista uma auditoria em TAP", disse José Tavares, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento.

O responsável do TdC respondia à pergunta do deputado social-democrata Hugo Carneiro sobre se a instituição previa uma ação de auditoria à TAP.

José Tavares realçou que perante polémicas o Tribunal tende a manter-se à margem, mas "acompanha, vê, ouve e lê", estando prevista a ação no plano da instituição.

O caso da indemnização de meio milhão de euros paga à antiga secretária de Estado Alexandra Reis, pela saída antecipada da administração da TAP, levou à demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a uma remodelação no Governo.

Está atualmente a decorrer também uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) sobre a polémica da TAP, que o ministro das Finanças, Fernando Medina, indicou esta terça-feira que será tornada pública quando concluída.

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, vai ao Parlamento na quarta-feira, para dar explicações sobre a indemnização de 500.000 euros à antiga administradora Alexandra Reis, que foi também presidente da NAV e secretária de Estado.

A audição da responsável da companhia aérea acontece na sequência do requerimento potestativo do Chega, depois de o grupo parlamentar do PS ter rejeitado a proposta de audição num primeiro momento.