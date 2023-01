Portugueses continuam a preferir carros franceses (mas os modelos asiáticos estão à espreita)

O mercado automóvel ainda mal tinha saído da crise financeira do início da década passada e acabou por entrar noutra crise provocada pela pandemia da covid-19. Desde então, as preferências dos portugueses foram mudando, com a perda de predominância dos automóveis a gasóleo e a entrada em força dos elétricos e dos híbridos.



Em termos de marcas, não houve grande mudança: os franceses continuam a ser reis do mercado nacional, mas as marcas asiáticas, como as coreanas e as japonesas, mais do que duplicaram as vendas em dez anos.



Com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o Expresso mostra o que mudou nos últimos 10 anos no mercado automóvel nacional.

