O que mudou no mercado de trabalho desde 1973

Mais 1,2 milhões de pessoas. É esse o aumento na população empregada em Portugal desde 1973. E o incremento foi, em grande medida, resultado do reforço da participação das mulheres no mercado de trabalho. Esta foi uma das principais transformações estruturais ocorridas no país a nível laboral, a par do aumento das qualificações, da crescente predominância dos serviços no emprego e do reforço da proteção social.

A elevada participação feminina é uma das características do mercado de trabalho português. Mas, nem sempre foi assim. Em 1983 — primeiro ano para o qual há dados desagregados por sexo — a taxa de atividade feminina, a partir dos 16 anos, era de 45,1%. Valor que comparava com 72,7% nos homens, indicam os dados das séries longas da economia portuguesa, apuradas pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal.