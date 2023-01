“Os municípios sempre tiveram um papel importante na resolução dos problemas da habitação, e, por isso, nesta altura é importante que assumam o papel principal nesta matéria.”

Esta é uma das principais ideias do livro “Políticas Locais de Habitação”, apresentado na passada terça-feira, ao final da tarde, no Palácio da Bolsa, no Porto, pelos autores Álvaro Santos, Miguel Branco-Teixeira e Paulo Valença, profissionais ligados ao sector da habitação e com trabalho prático junto das autarquias.