Salário médio dos portugueses só cresceu 3% desde 2010

Em cinco décadas muita coisa mudou no mercado de trabalho português. O aumento da participação das mulheres, a grande expansão das qualificações e a terciarização do emprego em detrimento da Agricultura e da Indústria, estão entre as principais transformações que marcam Portugal em matéria laboral desde 1973. Foram acompanhadas pelo desenvolvimento do sistema de proteção social e por um crescimento dos salários que, contudo, tem desiludido nas últimas duas décadas. Entre 1973 e 2021 o salário médio em Portugal aumentou 65,6% em termos reais. Porém, desde 2010 o ganho acumulado não vai além dos 3,1%.

Os números solicitados pelo Expresso ao Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a evolução da remuneração média por trabalhador não deixam margem para dúvidas: em cinco décadas, em termos nominais, a remuneração média no país têm uma trajetória sempre ascendente, com exceção dos anos da troika. Mas numa análise em termos reais — ou seja, considerando o impacto da inflação para aferir a evolução do poder de compra associada ao salário — chega-se a conclusões bem diferentes. Entre 1973 e 1980 verifica-se mesmo uma queda de 2,9%. Cenário que se inverte na década seguinte, com o salário médio no país a chegar a 1990 mais de 12% acima do registado em 1980. Um incremento que atinge os 37,8% na década seguinte (entre 1990 e 2000).