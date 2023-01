Alexandra Reis pode ter de devolver dinheiro à TAP

O caso do processo de indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, ex-secretária de Estado do Tesouro e antiga administradora da TAP, está longe de estar encerrado. E no centro da discussão reside a interpretação do estatuto do gestor público, que não terá sido devidamente enquadrado pelos assessores jurídicos quer da TAP quer de Alexandra Reis, a SRS e a Morais Leitão, respetivamente.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler