Ensino profissional: empregabilidade não é suficiente para cativar jovens. Portugal continua longe da média europeia

No ano letivo 2020/2021, 115.135 alunos portugueses estavam inscritos nos cursos profissionais do ensino secundário, 33% do total. Se a este número juntarmos todas as vias profissionalizantes, ou seja, as ofertas de educação e formação no ensino profissional, a percentagem chega aos 39%, ligeiramente mais do que aqueles que efetivamente concluem a sua formação por esta via, cerca de 37%.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler