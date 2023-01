Microsoft quer investir mais de 9 mil milhões de euros na dona do ChatGPT

A Microsoft estará a preparar-se para investir cerca de 10 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros) na OpenAI, a empresa dona da ChatGPT, avançou na segunda-feira a página especializada Semafor, citada pela Reuters.

O objetivo da Microsoft será reformular o seu motor de busca Bing com base nas valências do ChatGPT, de acordo com o site The Information.

O acordo de investimento consultado pela Semafor prevê que a tecnológica norte-americana angariasse 75% dos lucros da OpenAI - cujos maiores produtos são a plataforma de criação de texto ChatGPT e a criadora de imagens Dall-E - até que recuperasse o investimento inicial. Depois de recuperado, seria oficialmente dona de 49% da OpenAI.

A estrutura de capital ficaria repartida com outros investidores, que teriam 49%. Os restantes 2% caberiam à casa-mãe da OpenAI, segundo a Reuters.

A Microsoft já era investidora na empresa, tendo apostado mil milhões de dólares (934 milhões de euros) em 2019.



Recentemente o Wall Street Journal noticiou que a OpenAI estava à procura de investidores novos para entrarem no capital da empresa fundada por Elon Musk, atual presidente executivo da Tesla e do Twitter, avaliando a empresa nos 29 mil milhões de dólares (27 mil milhões de euros).