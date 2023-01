Melhores ofertas de eletricidade para as famílias voltam a estar nos preços indexados

O mercado liberalizado de eletricidade pode voltar a ter uma dinâmica como há algum tempo não tinha: com as atualizações tarifárias realizadas este mês por boa parte dos comercializadores de energia, a ordem das ofertas mais competitivas alterou-se e as cinco propostas mais vantajosas para clientes domésticos são todas com preços indexados, isto é, variáveis a cada mês em função dos preços grossistas.

