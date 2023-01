Eletricidade: Espanha quer prolongar o mecanismo ibérico até final de 2024

O governo espanhol quer prolongar a “excepção ibérica” no mercado de eletricidade - que limita o preço de referência do gás para a produção de eletricidade em Portugal e Espanha - até pelo menos o fim de 2024,. O limite ao preço do gás acordado com a Comissão Europeia tem fim a 31 de maio deste ano.



O governo espanhol irá propor o prolongamento deste tecto à Comissão Europeia, tendo em conta a não resolução do conflito na Ucrânia, esperando-se que a instabilidade nos mercados energéticos continue.

Desde junho do ano passado o mecanismo estipula um preço máximo do gás na geração de eletricidade, referência que começou nos 40 euros por megawatt hora (MWh). A ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera, disse esta segunda-feira, em declarações ao canal de televisão espanhol Antena 3, citadas pela Europa Press, que quer que o mecanismo se mantenha “o mais parecido possível ao que está hoje, o mais baixo possível, por volta dos 45 ou 50 euros por MWh”.



A proposta, a ser debatida esta terça-feira em conselho de ministros, inclui um plano de autonomia energética que visa reconfigurar o mercado energético do país vizinho, dando impulso à geração de energia renovável e encontrando uma solução mais estável na repartição dos custos entre produtores e consumidores de energia, segundo escreveu também o “El Pais”.

Pôr um tecto no preço do gás natural limitou fortemente os preços da eletricidade nos países ibéricos desde que foi implementado em junho de 2022. Um impacto visível no diferencial de preços muito substancial em relação ao que o resto da Europa paga pela energia elétrica.