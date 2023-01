Da educação à poupança e à digitalização: como mudou o comportamento das famílias portuguesas nos últimos 50 anos

Recuemos 50 anos, às vésperas da Revolução de Abril. Na altura, cerca de um em cada quatro portugueses não sabia ler nem escrever. Hoje, os números são completamente diferentes, com os níveis de escolaridade finalmente a aproximarem‐se dos congéneres europeus. É o resultado de uma forte aposta na educação, que é uma das principais mudanças comportamentais em Portugal desde 1973, dizem ao Expresso Joana Pais e Sandra Maximiano, professoras do ISEG e especialistas em Economia Comportamental. Mas não é a única alteração. Nos 50 anos do Expresso, as duas economistas apontam como o comportamento das famílias mudou profundamente em várias áreas - da queda da poupança em favor de mais consumo, até à adesão à digitalização -, o que ajudou a moldar muitas das transformações da economia portuguesa desde 1973.

