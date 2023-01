Como era a economia portuguesa há 50 anos

Pobre, agrícola e com polos industriais, virada para dentro e uma população muito pouco qualificada. Era este o retrato da economia portuguesa em 1973. Cinco décadas depois, muito mudou. “Tornámo-nos mais europeus”, apontam os economistas. Os serviços tornaram-se dominantes, numa economia muito mais virada para fora, integrada na União Europeia (UE), com forte melhoria nas qualificações e nas condições de vida. Mas a convergência económica tem sido um problema nos últimos 20 anos, com o país a ser ultrapassado por vários parceiros europeus.

As transformações são profundas. Em 1973, nas vésperas da Revolução, sector primário e indústria representavam, em conjunto, 38,5% do valor acrescentado bruto (VAB) da economia portuguesa. Em 2021, esse valor tinha caído para 20,2%, e os serviços valiam mais de 75%. Ao mesmo tempo, o investimento perdeu peso no produto interno bruto (pib), com exportações e importações a ganharem importância, bem como o consumo privado e público (ver gráficos).

