124 mil famílias já se candidataram ao PRR para poupar energia em casa

São os mais populares apoios da ‘bazuca’ europeia. Desde a abertura dos primeiros concursos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no verão de 2021, foram 124 mil as famílias que já se candidataram aos incentivos a fundo perdido para investirem na eficiência energética das suas casas.

Segundo o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, a maioria das candidaturas veio dos distritos de Lisboa, Porto e Braga. Estes três distritos lideram a corrida a ambas as medidas geridas pelo Fundo Ambiental: o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis (PAE+S) e os “vales eficiência” para famílias economicamente vulneráveis e em situação de potencial pobreza energética.