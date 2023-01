Lucros em 2022 aceleram a privatização da TAP

Está tudo a postos para que a TAP faça um brilharete com os resultados de 2022 e venha a apresentar lucro, antecipando a meta colocada por Bruxelas no plano de reestruturação em dois anos. Não é uma surpresa. Todo o discurso político do anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi nesse sentido. E o primeiro-ministro reafirmou-o esta semana. “A TAP está aí a voar. E brevemente vai dar boas notícias quando apresentar os resultados de 2022”, assegurou António Costa. E acena com lucros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler