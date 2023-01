BCE emagreceu 610 mil milhões de euros em 2022 e vale menos que a Fed

O Banco Central Europeu (BCE) iniciou um processo de emagrecimento do seu balanço no segundo semestre de 2022. Depois de atingir um pico histórico de 8,84 biliões de euros no valor dos ativos em junho, o balanço ficou-se pelos 7,96 biliões de euros no final de dezembro, menos 600 mil milhões de euros em relação ao fecho de 2021.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler