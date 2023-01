Finangeste compra ao BCP sociedade Multi24 dona do Fórum Barreiro

A Finangeste, empresa de investimento imobiliário, comprou ao BCP a sociedade Multi24, dona do centro comercial Fórum Barreiro, por um valor não anunciado.

"A Finangeste, em parceria com investidores nacionais, adquiriu 100% das ações da sociedade Multi 24, S.A., até agora detida pelo Millennium BCP. A sociedade é proprietária do centro comercial Fórum Barreiro, sendo este o seu único ativo", indicou, em comunicado.

Esta transação, cujo valor não foi revelado, realizou-se na última sexta-feira do ano passado.

De acordo com a mesma nota, a empresa prevê investir mais de quatro milhões de euros para aumentar a atratividade do espaço, "com uma melhor oferta de serviços, comércio e de soluções de conveniência".

Inaugurado em 2008, o Fórum Barreiro tem cerca de 22.500 metros quadrados (m2) e conta com 90 lojas.