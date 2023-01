Zona Euro: Itália vista como o elo mais fraco, mas França pode sofrer uma 'revolta dos mercados'

Itália é o elo mais fraco da zona euro em 2023, segundo o painel de especialistas ouvidos pelo Financial Times. Nove em cada dez economistas ouvidos pelo jornal britânico consideram que a dívida pública italiana é a que, na área da moeda única europeia, corre maior risco de stresse no mercado este ano. A Itália tem o segundo mais alto nível de endividamento na zona euro, depois da Grécia, contudo vai registar défices orçamentais muito mais elevados do que os previstos para a economia helénica.

