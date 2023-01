Fundo francês Corum compra por 10 milhões de euros edifício industrial da Fusion Fuel em Benavente

O fundo francês Corum Eurion, da gestora de fundos Corum Asset Management, comprou por 10 milhões de euros um edifício industrial em Benavente, que pertencia à empresa Fusion Fuel, especializada no fabrico de eletrolisadores para a produção de hidrogénio verde, anunciou o fundo esta terça-feira, 3 de janeiro.

A operação de compra do edifício em Portugal foi feita através de uma operação de sale and leaseback, isto é, venda do património e arrendamento à entidade vendedora.

O edifício está integrado no Parque Industrial de Vale Tripeiro, em Benavente, e foi construído em 2004. Foi alvo de uma remodelação entre 2021 e 2022 para transformar “esta unidade industrial num edifício verde, com produção de energia renovável em regime de autoconsumo, bem como estações de carregamento de veículos elétricos, entre outras características que contribuem para o cumprimento dos critérios da ESG”, detalha o fundo.

ESG, o acrónimo de Environmental, Social and Corporate Governance - governança ambiental, social, e empresarial - refere-se aos critérios que as empresas devem seguir no âmbito da sua estratégia de responsabilidade social.

As obras, acrescenta o fundo em comunicado, “tornaram possível a sua integração no fundo Corum Eurion, um fundo com certificação ESG”.

A Fusion Fuel é uma empresa portuguesa, fundada em 2018. É filial da Fuel Green Plc, entidade cotada no índice bolsista norte-americano Nasdaq.

De acordo com o diretor da Corum Investments em Portugal, José Gavino, citado no comunicado, "este investimento reúne a visão das nossas equipas na procura de oportunidades e a nossa vontade de investir na economia real, neste caso permitindo ainda mais o desenvolvimento de um negócio inovador de energia verde."

Esta é a terceira propriedade comprada pela Corum desde o fim de 2021 em Portugal.