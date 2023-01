Como quatro anos eletrizantes fizeram João Galamba vencer os céticos e ganhar a confiança do setor energético

João Galamba, o novo ministro das Infraestruturas do Governo de António Costa, deixa a pasta da energia com um registo curioso: desde o início do século não houve outro governante com esta tutela tanto tempo em funções. Galamba, nomeado secretário de Estado da Energia em outubro de 2018, esteve mais de quatro anos em funções, batendo os três anos e meio de Artur Trindade (março de 2012 a outubro de 2015) e os três anos de Jorge Seguro Sanches (novembro de 2015 a outubro de 2018). E no setor energético o balanço que os gestores e dirigentes fazem é globalmente positivo, descrevendo o pragmatismo e a capacidade de ouvir de João Galamba como fatores-chave na condução da política energética dos últimos anos.

