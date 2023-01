Governo nunca confirmou indemnização de Alexandra Reis que era comentada na TAP desde fevereiro

Fontes conhecedoras do processo de saída de Alexandra Reis da TAP afiançavam, em maio de 2022, que a gestora tinha saído com uma "indemnização milionária", mas não havia prova disso, nem foi na altura possível obtê-la. O valor apontado situava-se num intervalo entre meio milhão e um milhão de euros. A pergunta foi feita oralmente ao gabinete do Ministério das Infraestruturas, que não confirmou a informação.

Desde então o Ministério das Infraestruturas manteve-se em silêncio, e o assunto não foi abordado quando Alexandra Reis é nomeada para a presidência da NAV, cargo para o qual tinha sido convidada seis semanas depois de sair da TAP. Apenas a 26 de dezembro, dois dias após a polémica ter explodido com a notícia do Correio da Manhã, de que Alexandra Reis tinha saído com uma indemnização de 500 mil euros, é que o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pedem, em despacho conjunto, informação à TAP sobre o enquadramento jurídico da saída da gestora, incluindo o montante de indemnização atribuído.

Em maio de 2022, tratando-se de uma fonte credível, o Expresso ouviu outras fontes da transportadora, que confirmaram que circulava informação sobre a indemnização de Alexandra Reis num círculo restrito, mas desconheciam o valor. O jornal decidiu avançar com a informação, numa notícia online, reservada a assinantes, mas sem a puxar para o lead a questão da indemnização, uma vez que não tinha provas físicas, nem uma confirmação oficial. A notícia saiu no momento em que o Expresso noticiou que a ex-administradora da TAP ia para a administração da NAV Portugal. Na altura não sabia ainda que seria para o cargo de presidente.



O valor da indemnização veio a público na véspera do dia de Natal. O Correio da Manhã avança que a Alexandra Reis, então secretária de Estado do Tesouro, tinha saído da comissão executiva da TAP com uma indemnização de 500 mil euros. A notícia caiu como uma bomba. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e dois dos seus secretários de Estados demitiram-se, admitindo que Hugo Mendes, o secretário de Estado com a responsabilidade da transportadora, era conhecedor da indemnização.



Fernando Medina, que tinha convidado Alexandra Reis para o Tesouro, afirmou desconhecer a indemnização, uma vez que quando a gestora saiu da TAP quando era João Leão o ministro das Finanças. O ex-governante veio já dizer também ao Expresso que nada sabia. Mas as Finanças têm a dupla tutela da TAP, e tudo o que são questões financeiras passam pelo seu crivo. Além disso, Gonçalo Pires, o administrador financeiro da TAP que assinou o pagamento da indemnização de Alexandra Reis, foi escolhido e nomeado pelas Finanças. Por isso, se o Ministério das Finanças não sabia, devia saber.

Notícia inesperada, mas recebida com alívio

Tinha passado pouco mais de meio ano quando Alexandra Reis, que acumulou poder enquanto esteve como administradora executiva interina, deixou a comissão executiva da TAP. A sua saída, embora imprevista, já que foi no início do mandato, foi recebida com alívio pelos trabalhadores, uma vez que Alexandra Reis não era muito popular entre os trabalhadores, pelo papel que desempenhou nas rescisões e despedimentos feitos no âmbito do plano de reestruturação.



Tinha sido um choque de personalidade com a presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, sido o gatilho para a saída de Alexandra Reis da transportadora. Sabe-se agora, noticiou o Jornal Económico, que terá sido a oposição da gestora à mudança e às novas contratações que estavam a ser feitas por Christine Ourmières que levaram ao confronto entre as duas, e à subsequente saída de Alexandra Reis. Com perfil determinado e capacidade de execução, a gestora era uma das únicas vozes que se oponha à gestora francesa, e então nova líder da companhia.



Alexandra Reis tinha assegurado a transição da TAP das mãos do acionista privado norte-americano David Neeleman para o controlo público. Tinha sido chamada para a liderança da TAP em meados de 2020. Na altura da sua saída alegou a TAP que o faria porque o acionista que a tinha puxado para a administração, Humberto Pedrosa, já tinha saído do capital da TAP SA.