Dívida pública: custo de emissão quase triplicou em 2022, mas risco de Portugal é dos mais baixos entre países periféricos do euro

O custo médio de emitir nova dívida pública pelo Tesouro português quase triplicou em 2022. Subiu de 0,6% em 2021 para 1,7% em 2022, segundo dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). No prazo de referência a 10 anos, o nível dos juros multiplicou-se por sete no mercado secundário (onde os títulos são transacionados entre os investidores). A yield subiu de 0,49% no final de 2021 para 3,58% no fecho de 2022.

