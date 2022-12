Economia e finanças: 50 perguntas para 2023

1- A inflação vai baixar?

Todas as projeções indicam que sim. Depois de ter ultrapassado os 10% em outubro, em termos homólogos, a inflação em Portugal recuou ligeiramente em novembro e os economistas antecipam que essa tendência se acentue nos próximos meses. Contudo, a maioria das previsões indica que, apesar de baixar face a 2022, vai ainda permanecer elevada. O Banco de Portugal aponta para uma inflação média anual de 8,1% este ano e de 5,8% em 2023. Quanto à zona euro, o Banco Central Europeu estima que no próximo ano ainda se situará acima de 6%. Ou seja, muito acima dos 2% que são a referência para Frankfurt e que tem a estabilidade de preços inscrita no seu mandato. Isto significa que o BCE continua pressionado para subir os juros.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.