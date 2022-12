Energia: Governo já definiu regras para o primeiro leilão de gases renováveis, com contratos a 10 anos

O Governo já desenhou as linhas gerais do primeiro leilão de gases renováveis em Portugal, que deverá decorrer no segundo semestre de 2023, permitindo aos produtores de biometano e hidrogénio verde assegurar contratos de fornecimento à rede de gás natural válidos por 10 anos, de acordo com as informações obtidas pelo Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler