Cotação do Brent para entrega em fevereiro sobe 0,62% para 84,45 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,62%, para os 84,45 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão a cotar 48 cêntimos acima dos 83,97 dólares com que fechou as transações na sexta-feira.

A subida do Brent ocorreu no dia em que se soube que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma ordem de proibição de exportação de petróleo, a partir de 01 de fevereiro de 2023, durante cinco meses, para os Estados que aplicarem um limite ao preço do petróleo russo.

A medida de Putin é uma resposta ao limite de 60 dólares por barril, imposto por União Europeia, G7 e Austrália, devido à invasão militar russa da Ucrânia.