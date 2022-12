Lei 'Uber' pode criar o maior empregador privado nacional

Os cálculos não são fáceis de fazer, mas os últimos indicadores conhecidos apontam para que as plataformas digitais, como a Uber, Bolt, Glovo ou FreeNow, assegurem cerca de 100 mil empregos em Portugal. Em 2020, o Instituto para a Mobilidade e Transportes (IMT), que regula a atividade dos motoristas e operadores de transporte descaracterizado de passageiros, os vulgarmente conhecidos (TVDE), contabilizava um universo próximo dos 40 mil motoristas a operar em Portugal.

A estes há ainda que juntar os estafetas, que são em número muito superior. Se até aqui estes trabalhadores operavam maioritariamente como prestadores de serviços, sem qualquer vínculo contratual às plataformas ou operadores, a aprovação, na passada semana, do novo regime jurídico que vai enquadrar as relações laborais nestas empresas promete mudar este cenário e poderá transformar as plataformas no maior empregador privado do país, caso a lei seja cumprida.

