Insolvência da Impala deixa €98,3 milhões por pagar

Alguns antigos e atuais trabalhadores do grupo Impala querem obrigar os administradores e acionistas a entregar o seu património para pagar as dívidas acumuladas ao longo dos anos que resultam do não pagamento de salários e indemnizações. Vão por isso avançar com um incidente de qualificação, um procedimento que tem como objetivo que seja declarado pelos tribunais que esses responsáveis, em especial o proprietário do grupo editorial, Jacques Rodrigues, têm de pagar do seu próprio bolso os créditos reclamados no âmbito da declaração de insolvência de uma das empresas do grupo, a Descobrirpress — Serviços Editoriais e Gráficos.

O pedido de insolvência foi apresentado em junho de 2020 por uma trabalhadora do grupo perante o incumprimento pela administração do acordo de cessação do contrato de trabalho que tinham assinado, uma situação de que se queixam muitos outros trabalhadores da editora de revistas como a “Maria”, “Nova Gente”, “TV7 Dias” ou “VIP”.