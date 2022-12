Governo quer vender Efacec no primeiro trimestre

A Efacec vai já no terceiro Natal depois da nacionalização dos 71,73% de Isabel dos Santos, e continua sem ter um dono capaz de assegurar a sua viabilidade. O Governo acredita agora que a solução chegará nos primeiros meses do próximo ano. A Parpública e os Ministérios das Finanças e da Economia estão a trabalhar a todo o vapor para que o processo de privatização esteja concluído no primeiro trimestre de 2023, sabe o Expresso. O ritmo das reuniões com os candidatos acelerou nos últimos dias. Dos oito interessados iniciais, dois já ficaram pelo caminho, e será entre estes seis remanescentes que será escolhido vencedor.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler